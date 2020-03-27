Çin'de 5 ölüm, 55 vaka kaydedildi - Son Dakika
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Çin'de 5 ölüm, 55 vaka kaydedildi

6 saat önce

Çin'de korona virüs salgınında dün 5 kişi hayatını kaybederken, 55 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

Çin'de 5 ölüm, 55 vaka kaydedildi, System.String[]

Çin'de korona virüs salgınında dün 5 kişi hayatını kaybederken, 55 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, Çin anakarasında dün 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, ölümlerin tamamının korona virüs salgınının merkezi olduğu düşünülen Hubei eyaletinde görüldüğünü açıkladı. Çin anakarasında şu ana kadar meydana gelen can kaybı sayısı 3 bin 292'ye ulaştı.

Korona virüs salgınında, Çin anakarasında virüs vaka sayısı azalmaya devam ediyor. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu dün yaptığı açıklamada, 55 yeni vakanın kayıtlara geçtiğini, bunlardan 54'ünün yurt dışı kaynaklı olduğunu aktardı. Böylelikle Çin'deki yurt dışı kaynaklı vaka sayısı 595'e yükseldi.

Yerel kaynaklı bir vakanın ise Zhejiang eyaletinde görüldüğü belirtildi. Ülkedeki toplam vaka sayısı ise 81 bin 340 olarak kaydedildi. Çin anakarasında dün 537 hasta taburcu edilirken, şu ana kadar taburcu edilen korona virüs hastalarının sayısı 74 bin 588'e yükseldi.

YABANCILARIN ÇİN'E GİRMESİ YASAK

Çin Dışişleri Bakanlığı, ülkedeki yurt dışı kaynaklı vaka sayılarının arttığı gerekçesiyle yabancıların Çin'e girişini yasakladı. Çin Dışişleri Bakanlığının dün yaptığı açıklamada, Çin vizesi veya Çin'de oturma izni bulunan tüm yabancı uyrukluların ülkeye girişlerinin 28 Mart saat 00.00 itibarıyla geçici olarak durdurulduğu belirtildi. Diplomatik vize sahiplerinin söz konusu uygulamaya tabi olmayacağı aktarılan açıklamada, "Bu, Çin'in salgının mevcut durumu karşısında, birçok ülkenin uygulamalarına dayanarak zorunlu olarak alınan geçici bir tedbirdir" ifadesine yer verildi.

ABD yönetiminin Ocak ayı sonunda Çin'den ülkeye girişlerin yasaklama kararı almasına Çin Dışişleri Bakanlığından tepki gelmişti. Bakanlık Sözcüsü Hua Chunying, bu adımın yalnızca korkuya neden olmaya ve yaymaya hizmet edeceğini ve diğer ülkeler için kötü örnek teşkil edeceğini savunmuştu.

Çin Sivil Havacılık İdaresi de diğer ülkelerden Çin'e yapılacak uçuşlara kısıtlama getirildiğini duyurdu. İdare, önümüzdeki pazar gününden itibaren Çinli hava yolu şirketlerinin her ülke için bir rotada hizmet vererek, yalnızca bir şehre ve haftada bir uçuş düzenleyebileceğini açıkladı. Söz konusu uçuşlarda virüsün bulaşma riskini düşürmek için yolcu kapasitesinin yüzde 75'in üzerine çıkılamayacağı ifade edildi.

Yabancı hava yolu şirketlerinin de Çin'e haftada sadece bir uçuş düzenleyebileceği, uçuşlarda yolcu kapasitesinin 4'te 3'ünün aşılamayacağı bildirildi.

(İHA)

Çin Halk Cumhuriyeti, Hubei, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 09:10 Kaynak: İHA

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