Çin'de 5 yaşındaki çocuk 2 ay boyunca midesinde 190 bilyeyle yaşadı

Çinli bir çocuğun midesinden, 190 adet mıknatıslı bilye çıkartıldı. 5 yaşındaki çocuğun, oyun oynarken bilyeleri yuttuğu ve 2 ay boyunca midesinde bu bilyelerle yaşadığı ortaya çıktı.

Çin'in Shandong bölgesinde meydana gelen olayda, küçük kızın ailesi, bilyeleri çocuklarının oynarken yuttuğunu ve zamanla doğal yollardan dışarı atıldığını sandıklarını ifade etti. Mıknatıslı olan bilyeler çocuğun midesinde biraraya gelerek büyük bir kitle haline geldi. Bilyeler doğal yollardan çıkmayınca küçük kız 2 ay bu kitleyle yaşadı. Doktorlar rontgenle tespit ettikleri kitleyi ameliyatla çıkardı.