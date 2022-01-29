Çin'de 59 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika

Çin ana karasında dün 24 saatte 37'si yurt içi kaynaklı 59 Kovid-19 vakası saptandı.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Cıciang eyaletinin merkezi Hangcou'da 18, başkent Pekin'de ve Tiencin'de 5'er, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne bağlı İli Kazak Özerk Vilayeti'nde 3, İnşaat ve İmalat Kolordusunun 4. Kısmı'nda 1, Heilongciang eyaletinin Mudanciang şehrinde 2, Hıbey eyaletinin Baoding şehrinde, Şanşi eyaletinin Datong şehrinde ve Hınan eyaletinin Anyang şehrinde birer yerel vaka görüldü.

Yurt dışı kaynaklı 22 vakanın kayıtlara geçtiği ülkede virüse bağlı can kaybı yaşanmadı.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 105 bin 934 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 127 hastanın tedavisi sürüyor.

Yurt içi kaynaklı vakaların görüldüğü eyalet ve şehirlerde salgın kontrol ve önleme tedbirleri uygulanmaya devam ediliyor.

Çin, Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisi uyguluyor. Bu strateji karantina, seyahat kısıtlamaları ve toplu testler gibi katı ile geniş ölçekli tedbirleri içeriyor.

Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahale ve yarattığı maliyet açısından zaman zaman tartışmalara yol açıyor.