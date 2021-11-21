Çin'de 5G+ Endüstriyel İnternet Konferansı'nda robot köpek tanıtıldı - Son Dakika

- Çin'de 5G+ Endüstriyel İnternet Konferansı'nda robot köpek tanıtıldı

WUHAN - CyberDog isimli robot köpek, Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin merkezi Wuhan'da düzenlenen 5G+ Endüstriyel İnternet Konferansı'nda sergilendi.

Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin merkezi Wuhan'da düzenlenen 5G+ Endüstriyel İnternet Konferansı'nda CyberDog isimli robot köpek ilgi odağı oldu. CyberDog'un Çin'in teknoloji devi Xiaomi şirketi tarafından geliştirildiği belirtildi.

Xiaomi tarafından yapılan açıklamada, CyberDog'un üzerinden 11 adet sensör bulunduğu ve bu sensörler arasında dokunmatik sensörler, ultrasonik sensörler, kameralar ve GPS olduğu aktarıldı. Bu sensörler sayesinde robot köpeğin sahibini takip etmesi ve engellerin etrafından dolanabilmesini sağladığını ifade eden Xiaomi, CyberDog'un üzerindeki kameraları sayesinde insan yüzlerini tanıyabildiğini ve mikrofonu sayesinde ise sesli komutlara cevap verebildiğini açıkladı.