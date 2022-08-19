Çin'de 5G mobil kullanıcı sayısı 475 milyona ulaştı BEİJİNG, 19 Ağustos (Xinhua) -- Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı Cuma günü, ülkedeki 5G mobil kullanıcı sayısının Temmuz ayı sonunda 475 milyona ulaştığını açıkladı. Bir bakanlık yetkilisi basın toplantısında, rakamın 2021'in sonuna kıyasla net 120 milyon kullanıcı artışı kaydettiğini söyledi. Bakanlığa göre, Temmuz ayı sonu itibarıyla ülke yaklaşık 1,97 milyon 5G baz istasyonu inşa etti ve tüm eyalet düzeyindeki şehirler, il çeler ve kasabaların yüzde 96'sı 5G ağ kapsama alanıyla donatıldı. 5G ağları ve gigabit optik ağları içeren yeni bilişim altyapısının inşasının teşvik edilmeye devam edileceğini ve "çift gigabit" ağların çeşitli alanlarla derin entegrasyonunun hızlandırılacağını belirten Bakanlık, yüksek kaliteli ağların kapsamını kademeli olarak kırsal alanlara genişletmek ve kırsal alanlarda yeni iş formlarının uygulanmasını aktif olarak yaymak için çaba gösterileceğini de kaydetti.