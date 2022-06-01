Çin'de 6.1 büyüklüğündeki depremde 3 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Çin'de 6.1 büyüklüğündeki depremde 3 kişi ağır yaralandı

01.06.2022 13:19

- Çin'de 6.1 büyüklüğündeki depremde 3 kişi ağır yaralandı Çin'in Siçuan eyaletinde yaşanan 6.1 şiddetindeki depremde 3 kişi ağır yaralandı.

- Çin'de 6.1 büyüklüğündeki depremde 3 kişi ağır yaralandı

SİCHUAN - Çin'in Siçuan eyaletinde yaşanan 6.1 şiddetindeki depremde 3 kişi ağır yaralandı.

Çin'in güneybatısındaki Siçuan eyaletinde yerel saatle 17.00'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde 3 kişi ağır yaralandı. Siçuan itfaiye departmanı, çok sayıda evin zarar gördüğünü ve bin 400 kurtarma görevlisinin bölgeye sevk edildiğini açıkladı. Güneybatı Demiryolu kurumu, deprem nedeniyle durdurulan bazı tren seferlerinden dolayı aksamalar yaşandığını bildirdi. Çin Deprem Ağları Merkezi'nin derinliğini 17 kilometre olarak açıkladığı deprem, Siçuan eyaletinin başkenti Chengdu'ya 110 kilometre mesafede bulunan Lushan bölgesinde kaydedildi.

Siçuan'da 2008'de meydana gelen 7.9 büyüklüğündeki depremde yaklaşık 90 bin kişi hayatını kaybetmişti.

Çin'de 6.1 büyüklüğündeki depremde 3 kişi ağır yaralandı
Çin'de 6.1 büyüklüğündeki depremde 3 kişi ağır yaralandı
Çin'de 6.1 büyüklüğündeki depremde 3 kişi ağır yaralandı
Çin'de 6.1 büyüklüğündeki depremde 3 kişi ağır yaralandı
Çin'de 6.1 büyüklüğündeki depremde 3 kişi ağır yaralandı
Çin'de 6.1 büyüklüğündeki depremde 3 kişi ağır yaralandı

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Kaynak: İHA

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