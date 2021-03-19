Çin'de 6.1 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çin Deprem Ağları Merkezi tarafından yapılan açıklamada (CENC), ülkenin güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nin Nagqu kentinde deprem meydana geldiği bildirildi. Yerel saatle 14.11'de meydana gelen depremin 10 kilometre derinlikte kaydedildiği belirtildi. İlk belirlemelere göre depremde ölen ya da yaralanan olmadığı aktarıldı. - PEKİN