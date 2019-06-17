Son Dakika Haberleri: Çin'de 6 büyüklüğünde deprem
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Çin'de 6 büyüklüğünde deprem

1 saat önce

Çin'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çin'de 6 büyüklüğünde deprem, System.String[]
Çin'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Çin Deprem Ağları Merkezi, Sıçuan eyaletindeki Yibin kentine bağlı Çangning ilçesinde, 6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini duyurdu.
Yerin 16 kilometre altında gerçekleşen depremde, ölü ve yaralı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 06:48 Kaynak: AA
Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
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