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Çin'de 6 ve 7 yaşındaki öğrencilere yazılı sınav yapılması yasaklandı, 18 yaşından küçüklerin online oyun oynama süresi sınırlandırıldı - Son Dakika
BBC

Çin'de 6 ve 7 yaşındaki öğrencilere yazılı sınav yapılması yasaklandı, 18 yaşından küçüklerin online oyun oynama süresi sınırlandırıldı

30.08.2021 15:01
Çin'de 6 ve 7 yaşındaki öğrencilere yazılı sınav yapılması yasaklandı, 18 yaşından küçüklerin online oyun oynama süresi sınırlandırıldı, System.String[]

Çin, 6-7 yaşındaki çocuklara yazılı sınav uygulamasının yasaklandığını açıkladı.

Çin, 6 ve 7 yaşındaki çocuklara yazılı sınav uygulamasının yasaklandığını açıkladı. 18 yaşından küçük çocukların online oyun oynama süreleri de Cuma günü, hafta sonu ve tatillerde bir saatle sınırlandırıldı.

Rekabetin yüksek olduğu Çin'de eğitim sisteminde öğrenciler ve veliler üzerindeki baskılarına atılan adımla hafifletilmesi amaçlanıyor.

Çin'de öğrenciler ilkokul birinci sınıftan başlayıp 18 yaşında üniversiteye giriş sınavına kadar birçok sınava tabi tutuluyordu.

Eğitim Bakanlığı, sınav baskısının öğrencilerin "fiziksel ve ruhsal sağlığına" zarar verdiğini söyledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sınavlar okul eğitiminin önemli bir parçası ama bazı okullar aşırıya kaçarak öğrenciler üzerinde fazladan yük oluşturuyor… bunun düzeltilmesi gerekiyor" denildi.

Okulların her dönem yapacağı sınav sayısı da yeni kurallara göre sınırlanıyor.

Eğitim Bakanlığı, ilkokul 1. ve 2. sınıf öğrencilerine yazılı sınav yapılmayacağını, diğer sınıflara ise her dönem bir bitirme sınavı uygulanabileceğini belirtiyor. Ortaokul öğrencileri dönem aralarında da sınava tabi tutulabilecek. Ancak ilkokullar arası veya bölgeler arası sınavlara izin verilmiyor.

Ortaokul son sınıf öğrencileri dışındakilere haftalık veya aylık testlere, ünite sınavları gibi ek sınavlara, akademik araştırma adı altında yapılan sınavlara da izin verilmeyecek.

Çin sosyal medya platformu Wiobo'da yeni kurallara yönelik karışık tepkiler dile getirildi. Bazıları çocuklar üzerindeki baskıların azalması yönünde atılmış doğru bir adım olarak değerlendirirken, bazıları da okulların sınav olmadan yetenekleri nasıl ölçeceğini sorgulayan paylaşımlarda bulundu.

Eğitimde reformlar

Çin'de bir süredir eğitim sisteminde reformlar yapılıyor.

Temmuz'da alınan bir kararla, online ders veren özel şirketlerin temel derslerde eğitimden kar etmelerinin önüne geçildi. Çin'de özel ders sektörünün yıllık cirosu 120 milyar dolar tutarındaydı.

Eğitime yapılan yabancı yatırımlar da sınırlandırıldı.

Bu adımlar, ülkede doğum oranlarının en düşük seviyeye indiği bir dönemde, çocuk yetiştirme masraflarının azaltılması çabası olarak görüldü.

Ülkede eğitim eşitsizliği de önemli bir sorun. Zengin aileler çocuklarını en iyi okullara göndermek için büyük paralar harcıyor.

İyi okulların olduğu bölgelerdeki konut fiyatları da sürekli tırmanıyor.

Fransız haber ajansı AFP'ye göre, Eğitim Bakanlığı bu yıl birinci sınıflara ev ödevi verilmesini de yasakladı; ortaokul öğrencilerinin ödev süresini de 1,5 saatle sınırladı.

Çocukların online video oyunları süresi sınırlandırılıyor

Online video oyunlarıyla ilgili Pazartesi günü yapılan başka bir açıklamaya göre ise çocukların oyun süresi belirli günlerde bir saatle sınırlandırıldı.

Ulusal Basın Yayın Kurumu'nun yayımladığı yeni düzenlemelere göre, 18 yaşından küçük çocukların internet oyunları da Cuma günü, hafta sonu ve tatillerde bir saatle kısıtlandı.

Çin'in resmi ajansı Şinhua, çocukların bu günler akşam 20.00-21.00 saatleri arasında online oyun oynayabileceğini bildirdi.

Yetkililer, internet oyunlarının çocuklarda bağımlılığa yol açmasıyla ilgili artan kaygılar nedeniyle bu düzenlemenin yapıldığını belirtiyor.

Daha önce çocuklara günde 1,5 saat online oyun izni veriliyordu.

Yetkililer, oyun oynayanların gerçek adlarıyla sisteme girmelerini sağlayarak kontrol etmeyi amaçlıyor; ancak bunun nasıl denetleneceğine dair ayrıntılı bilgi verilmediği belirtiliyor.

Çin'de 6 ve 7 yaşındaki öğrencilere yazılı sınav yapılması yasaklandı, 18 yaşından küçüklerin online oyun oynama süresi sınırlandırıldı

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Son Dakika Dünya Çin'de 6 ve 7 yaşındaki öğrencilere yazılı sınav yapılması yasaklandı, 18 yaşından küçüklerin online oyun oynama süresi sınırlandırıldı - Son Dakika Dünya

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ŞU AN BURADASINIZ: Çin'de 6 ve 7 yaşındaki öğrencilere yazılı sınav yapılması yasaklandı, 18 yaşından küçüklerin online oyun oynama süresi sınırlandırıldı - Son Dakika
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