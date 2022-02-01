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Çin'de 66 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika

Çin'de 66 Kovid-19 vakası tespit edildi

01.02.2022 06:28
Çin'de 66 Kovid-19 vakası tespit edildi

Çin ana karasında dün 24 saatte 27'si yurt içi kaynaklı 66 Kovid-19 vakası saptandı.

Çin ana karasında dün 24 saatte 27'si yurt içi kaynaklı 66 Kovid-19 vakası saptandı.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Cıciang eyaletinin merkezi Hangcou'da 13, Tiencin'de 7, Hıbey eyaletinin Hıngşui şehrinde 4, başkent Pekin'de 2, Guangdong eyaletinin Şıncın şehrinde 1 yerel vaka görüldü.

Yurt dışı kaynaklı 39 vakanın kayıtlara geçtiği ülkede virüse bağlı can kaybı yaşanmadı.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 106 bin 139 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 1884 hastanın tedavisi sürüyor.

Yurt içi kaynaklı vakaların görüldüğü eyalet ile şehirlerde salgın kontrol ve önleme tedbirleri uygulanmaya devam ediliyor.

Çin, Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaş zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisi uyguluyor. Bu strateji karantina, seyahat kısıtlamaları ve toplu testler gibi katı ile geniş ölçekli tedbirleri içeriyor.

Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahale ve yarattığı maliyet açısından zaman zaman tartışmalara yol açıyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Guangdong, Pekin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin'de 66 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'de 66 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika
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