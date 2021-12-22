Üye Girişi
Çin'de 66 milyon yıl öncesine ait dinozor embriyosu bulundu - Son Dakika

Çin'de 66 milyon yıl öncesine ait dinozor embriyosu bulundu

22.12.2021 22:18

- Çin'de 66 milyon yıl öncesine ait dinozor embriyosu bulundu Çin'in Ganzhou şehrinde 66 milyon yıl öncesine ait mükemmel korunmuş bir dinozor embriyosu bulundu.

- Çin'de 66 milyon yıl öncesine ait dinozor embriyosu bulundu

PEKİN - Çin'in Ganzhou şehrinde 66 milyon yıl öncesine ait mükemmel korunmuş bir dinozor embriyosu bulundu.

Çin'in Jiangxi eyaletinin Ganzhou şehrinde Oviraptorosaur dinozor türüne ait bir embriyo bulundu. Araştırmacılar, "Bebek Yingliang" adını verdikleri embriyo fosili daha önce dinozorlarda görülmeyen ancak modern kuşlara benzeyen bir duruş olan başını vücudunun altında, ayakları iki yanda ve sırtı kıvrılmış halde buldu. Birmingham Üniversitesi'nden Araştırmacı Fion Waisum Ma, fosil dinozorun tarihte şimdiye kadar bulunan en iyi dinozor embriyolarından biri olduğunu belirterek, "Bu küçük doğum öncesi dinozor, tıpkı yumurtasında kıvrılmış bir yavru kuşa benziyor. Bu durum günümüz kuşlarının birçok özelliğinin ilk olarak dinozor atalarında evrimleştiğinin bir başka kanıtı" dedi.

Araştırmacılar, bebek fosilin 72 ila 66 milyon yaşında olduğunu belirterek, muhtemelen yumurtanın çamur kayması sayesinde gömüldüğünü ve bu sayede uzun süre leş yiyicilerden korunduğunu düşünüyorlar. Araştırmacılar, bebek fosilin eğer yaşasaydı 2 ila 3 metre boyuna ulaşabileceğini de ifade etti.

"Yumurta hırsızı kertenkeleleri" anlamına gelen Oviraptorosaurlar dizonor türü, Geç Kretase döneminde şu anda Asya ve Kuzey Amerika'da yaşayan tüylü dinozorlardandı. Yaklaşık 27 cm uzunluğunda olan fosil bebek, Çin'in Yingliang Taş Doğa Tarihi Müzesi'nde 17 cm büyüklüğünde bir yumurtanın içinde sergileniyor.

Çin'de 66 milyon yıl öncesine ait dinozor embriyosu bulundu
Çin'de 66 milyon yıl öncesine ait dinozor embriyosu bulundu
Çin'de 66 milyon yıl öncesine ait dinozor embriyosu bulundu
Çin'de 66 milyon yıl öncesine ait dinozor embriyosu bulundu

Çin Halk Cumhuriyeti, Fosil, Bebek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çin'de 66 milyon yıl öncesine ait dinozor embriyosu bulundu - Son Dakika


YORUMLAR
500
Fenerbahçe taraftarı isyan etti! Ali Koç döneminde böyle tepki görülmedi Fenerbahçe taraftarı isyan etti! Ali Koç döneminde böyle tepki görülmedi         
22:21
Matematik öğretmeni, öğrencisini yumruklayıp boğazını sıktı! Matematik öğretmeni, öğrencisini yumruklayıp boğazını sıktı!         
22:14
Mesut Özil kariyerinde tarihi bir başarının eşiğinde Mesut Özil kariyerinde tarihi bir başarının eşiğinde         
17:11
Çin'in ''Canlı yayın kraliçesi'' Huang Wei'ye vergi kaçakçılığı cezası: 210 milyon dolar Çin'in ''Canlı yayın kraliçesi'' Huang Wei'ye vergi kaçakçılığı cezası: 210 milyon dolar         
15:55
KKTC'de de asgari ücret artırıldı! İşte 2022 yılı için ödenecek rakam KKTC'de de asgari ücret artırıldı! İşte 2022 yılı için ödenecek rakam         
15:23
Ünlü oyuncu Sezai Aydın için Üsküdar'da tören düzenlendi Ünlü oyuncu Sezai Aydın için Üsküdar'da tören düzenlendi         
13:07
Son Dakika! Erdoğan: Döviz kurunu sürdürülebilir seviyeye getirmek için açıkladığımız program amacına ulaşmıştır Son Dakika! Erdoğan: Döviz kurunu sürdürülebilir seviyeye getirmek için açıkladığımız program amacına ulaşmıştır         
12:40
Oktay Kaynarca'dan sevenlerine müjde! Yeni sezonda ATV'de başlayacak bir dizide oynayacak Oktay Kaynarca'dan sevenlerine müjde! Yeni sezonda ATV'de başlayacak bir dizide oynayacak         
11:40
Böyle hırsızlık görülmedi! Komşusu evinin bir odasını çalmış! 3+1 olan evi 2+1'e dönüşmüş Böyle hırsızlık görülmedi! Komşusu evinin bir odasını çalmış! 3+1 olan evi 2+1'e dönüşmüş         
11:01
Kayıp çiftçiyle ilgili incelemeden korkunç sonuç! Dağda nasıl öldüğü tespit edildi Kayıp çiftçiyle ilgili incelemeden korkunç sonuç! Dağda nasıl öldüğü tespit edildi         
10:30
Taklalar atarak akaryakıt istasyonuna daldı, sonu feci bir ölüm oldu Taklalar atarak akaryakıt istasyonuna daldı, sonu feci bir ölüm oldu         
10:30
Survivor All Star'a katılacak olan Adem Kılıçcı, ameliyat oldu! Yarışmayla ilgili durumu belirsiz Survivor All Star'a katılacak olan Adem Kılıçcı, ameliyat oldu! Yarışmayla ilgili durumu belirsiz         
10:29
Son Dakika: Merkez Bankası, 1 Aralık'taki müdahalede 844 milyon dolar satış işlemi gerçekleştirdi Son Dakika: Merkez Bankası, 1 Aralık'taki müdahalede 844 milyon dolar satış işlemi gerçekleştirdi         
10:27
Yavru köpeklerin minik misafiri! Çalılıklara bırakılan bebek, dişi köpek sayesinde hayata tutundu Yavru köpeklerin minik misafiri! Çalılıklara bırakılan bebek, dişi köpek sayesinde hayata tutundu         
10:14
Görenler tanıyamıyor! Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Aybike Esin Tumluer, yeni imajıyla bambaşka biri oldu Görenler tanıyamıyor! Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Aybike Esin Tumluer, yeni imajıyla bambaşka biri oldu         
09:27
Bakan Nebati ve Merkez'in peş peşe açıklamaları sonrası gözler kura çevrildi! İşte dolarda son durum Bakan Nebati ve Merkez'in peş peşe açıklamaları sonrası gözler kura çevrildi! İşte dolarda son durum         
08:40
"Kur korumalı TL mevduat sistemi" dünya basınında: TL üzerindeki baskı hafifledi "Kur korumalı TL mevduat sistemi" dünya basınında: TL üzerindeki baskı hafifledi         
07:54

Son Dakika Haberleri
22:20 Fenerbahçe taraftarı isyan etti! Ali Koç döneminde böyle tepki görülmedi
22:19 Kız arkadaşıyla tartışıp öldürdü! Aynı silahla intihar etti
22:13 Matematik öğretmeni, öğrencisini yumruklayıp boğazını sıktı!
22:03 Sarı-lacivertliler, 9 kişi Karagümrük'e diş geçiremedi
21:47 Putin'in kızı ortadan kayboldu iddiası! Kızdırdığı babasının parmağı mı var?
21:10 Mesut Özil Karagümrük maçında bir ilki yaşadı
21:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Memur-Sen Başkanı Yalçın, ek zam ve 3600 ek gösterge için iki kritik tarihe dikkat çekti
20:33 Deniz Seki, Hülya Avşar'a sahip çıktı: Laf söyleyeni ısırırım
20:32 Caner Erkin için açılan etiket gündemin zirvesinde
19:48 Pjanic, Barcelona'ya geri dönecek mi? Dünyaca ünlü yıldız son kararını açıkladı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2021 22:26:17. #1.12#
SON DAKİKA: Çin'de 66 milyon yıl öncesine ait dinozor embriyosu bulundu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement