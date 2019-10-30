Çin'de 67 yaşındaki kadın doğal yolla hamile kaldı, kız bebek dünyaya getirdi

Çin'de iki çocuk annesi 67 yaşındaki bir kadın, bir kız bebek dünyaya getirdi. Soyadının Tian olduğu belirtilen emekli doktorun, ülkede doğum yapan en yaşlı kadın olabileceği tahmin ediliyor.

Anne ve Tianci (Cennetten gelen hediye) adı verilen bebeğin yoğun bakım ünitesinde tutulduğu ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Bebeğin 2,56 kilogram olarak dünyaya geldiği açıklandı.

Şandong eyaletindeki Zaozhuang Doğum ve Çocuk Sağlığı Hastanesi'nin sözcüsü CNN'e sezaryenle doğum yapan kadının doğal yolla hamile kaldığını söyledi.

Sözcü emekli olmadan önce bu hastanede görev yapan Tian'ın hamile kalmak için geleneksel Çin tıbbı bilgilerinden yararlandığını belirtti.

'Yumurtalıkları 40 yaşındaki bir kadının yumurtalıkları gibiydi'

Doğumu gerçekleştiren doktor Liu Wencheng, Çin Devlet Televizyonu CCTV'ye "İleri yaş gebeliği ve bir dizi komplikasyona rağmen bir hayli şanslıydık. Tian'ın yumurtalıkları 40 yaşındaki bir kadının yumurtalıkları gibiydi. Küçülmemişti. Bu da doğal yolla hamile kalmasını açıklıyor" dedi.

Tian ve 68 yaşındaki eşinin iki çocukları daha var ve en büyük torunları 18 yaşında. Tian, çocuklarının hamile kalmasına karşı çıktığını belirterek "Kızım, 'Bu bebeği doğurursa annem bizimle bağlarını tamamen kesecek' bile dedi" diye konuştu.

Çin'de 2016'da tek çocuk politikasından vazgeçilmesinden sonra birçok kadının hamile kalmaya çalıştığı ve kısırlık tedavilerine talebin arttığı söyleniyor.

Devlet denetimindeki China Daily gazetesine göre 2016'da Jilin eyaletinde 64 yaşındaki bir kadın bir erkek bebek dünyaya getirmişti.

Eylül'de de Hindistan'ın Andhra Pradeş eyaletinde 73 yaşındaki bir kadın tüp bebek yöntemiyle ikiz kız bebekler doğurmuştu. Erramatti Mangayamma'nın dünyada en ileri yaşta doğum yapan kadın olduğuna inanılıyor.