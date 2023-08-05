Çin'de 68 iPhone'u Vücuduna Yapıştıran Adam Yakalandı

Artan akıllı telefon fiyatları tüm ülkelerde sorun teşkil etmeye devam ediyor. Tabi bu durum da birçok kişi kaçak yollarla kendi ülkelerine ucuz akıllı telefon sokmanın peşine düşüyor. Özellikle "kaçak iPhone" kavramı telefon piyasasına iyice yayılmış durumda. Çin'de bir adamsa akıllara durgunluk veren bir yöntem denedi. Onlarca ikinci el iPhone'u vücuduna yapıştıran adam gümrük görevlileri tarafından yakalandı.

Vücuduna 68 tane iPhone yapıştırmayı başardı fakat yakayı ele verdi!

Çin'de yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. Bir adam Çin'den satın aldığı ikinci el ucuz iPhone modellerini kendi ülkesine götürmek istedi. Fakat 1 ya da 2 adet değildi. Toplamda 68 adet ikinci el cihaz satın alan adam bu iPhone'ların hepsini vücuduna yapıştırdı. Üst üste ve yan yana bacaklarına, göbeğine telefonları yapıştıran adam üzerine bol kıyafetler giydi ve yola koyuldu.

Tabi vücudunuza yapışık 68 adet iPhone ile yürümek hiçte kolay değil. Çünkü tüm bu cihazların bir iPhone 14 olduğunu varsayarsak adamın üzerinde toplamda 11 kilogram ağırlığında akıllı telefon bulunmaktaydı. Aşırı bol giyinmesi de iyice dikkat çekmesini sağladı. Çinli memurlar yürüyüşünde ve giyinişindeki gariplikleri fark edince adamı durdurdu.

iPhone 15 hakkında bildiğimiz her şey!

Gümrük görevlileri gerekli arama ve üst taramalarını yaptıklarında şok edici gerçekle karşılaştı. Kaçakçılık yapmaya şahısın üzerinde tahminen toplamı 11 kilogram gelen 68 adet iPhone vardı. Şahıs ve kaçırmaya çalıştığı telefonlarla ilgili fazla bir bilgi verilmedi. Fakat şüphelinin göz altına alındığı ve Çin tarafından cihazlara el konulduğu biliniyor.

Çin kaçak iPhone getirmeye çalışanların çok sık gittikleri bir ülke. Çünkü dünya sıralamasında en ucuz iPhone satın alabileceğiniz ülkelerin başında geliyor. Bu da birçok fırsatçıyı cezbediyor ancak kaçak yollarla alınan cihazların garantilerinin olmadığını ve çalıntı olup olmadıkları konusunda fikir sahibi olamayacağınızı unutmayın…