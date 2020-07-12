Çin'de 7, Güney Kore'de 44 yeni Kovid-19 vakası görüldü - Son Dakika

Çin'de 7, Güney Kore'de 44 yeni Kovid-19 vakası görüldü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 7, Güney Kore'de 44 yeni vaka tespit edildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 7, Güney Kore'de 44 yeni vaka tespit edildi.

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Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 7 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Çin ana karasında son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı yaşanmazken, toplam vaka sayısı ise 83 bin 594'e çıktı.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de, bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkede, Kovid-19 tespit edilen 78 bin 634 kişi iyileşti.

Güney Kore'de Kovid-19 vaka sayısı 13 bin 417'ye yükseldi.

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 23'i yurt dışı kaynaklı 44 vaka tespit edildi.

Yeni tespit edilen vakalardan 15'ü mayıstan bu yana salgının merkez üssü haline gelen başkent Seul ve çevresinde görüldü.

Toplam vaka sayısının 13 bin 417'ye çıktığı Güney Kore'de, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 12 bin 178 kişi iyileşti.

Son eklenen vakalarla Güney Kore'de yurt dışı kaynaklı toplam Kovid-19 vakası sayısı 1829'a ulaştı.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle bir kişi ölürken, virüse bağlı ölü sayısı ise 289'a yükseldi.

Eğitim Bakanlığı, hafta başında, bir ilkokul öğrencisinin Kovid-19 test sonucunun pozitif çıkması üzerine Gwangju'un Buk Ward bölgesinde, üniversite sınavlarına hazırlanan lise son sınıf öğrencileri hariç tüm sınıflar için okulların 1 hafta kapalı olacağını açıklamıştı.

Artan vakalar üzerine Güney Kore'de ülke genelinde kiliselerde düzenli ibadet hizmetleri dışında toplantılar düzenlenmesine yasaklama getirilmişti.

Başkent Seul ve çevresinde, bazı gece kulüpleri ve kiliselere gidenler ve bir e-ticaret şirketinin antreposunda çalışanlar arasında görülen yeni vakalar, son dönemde kentte salgının ivme kazanmasına yol açmıştı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Seul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 09:53 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin'de 7, Güney Kore'de 44 yeni Kovid-19 vakası görüldü - Son Dakika
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