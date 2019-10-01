Çin'de 70'inci yıl dönümü kutlamaları
28 dakika önce
Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 70'inci yıl dönümü ülke genelinde düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlanıyor.
Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 70'inci yıl dönümü ülke genelinde düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 05:01
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