Son Dakika Haberleri: Çin'de 70'inci yıl dönümü kutlamaları
Son Dakika Güncel Haber

Çin'de 70'inci yıl dönümü kutlamaları

28 dakika önce

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 70'inci yıl dönümü ülke genelinde düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlanıyor.

">

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 70'inci yıl dönümü ülke genelinde düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlanıyor.

Çin'de 70'inci yıl dönümü kutlamaları

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 05:01 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



GÜNDEM ÖZETİNE EK
Hong Kong'da Çin'in yıl dönümünde iki grup arasında çatışma çıktı: Ortalık savaş alanına döndü Aralarında gerginlik olduğu söylenen Albayrak ile Gül samimi pozlar verdi Tarık Ünlüoğlu'nun doktoru, ünlü oyuncunun kanser nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 17:29:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çin'de 70'inci yıl dönümü kutlamaları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]