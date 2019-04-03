Çin'de 78 Kişinin Öldüğü Fabrika Patlaması: 3 Kişi Gözaltında
1 saat önce
– Çin'in Yancheng şehrinde gerçekleşen, 78 kişinin hayatını kaybettiği ve yüzlerce kişinin yaralandığı patlamaya dair yürütülen soruşturmada 3 kişi gözaltına alındı.
– Çin
'in Yancheng şehrinde gerçekleşen, 78 kişinin hayatını kaybettiği ve yüzlerce kişinin yaralandığı patlamaya dair yürütülen soruşturmada 3 kişi gözaltına alındı.
Yerel medya, Çin'in Jiangsu eyaletindeki Yancheng şehrinde gerçekleşen patlamaya dair yürütülen soruşturmada, olayda ihmali olduğu düşünülen 3 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Patlamada 78 kişi hayatını kaybederken; yüzlerce vatandaş da yaralanmıştı. Patlama sonrasında 20 bin 892 evin zarar gördüğü duyurulmuş; 1794 ton atığın patlama alanında ve çevresinde temizlendiği belirtilmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 05:47 Kaynak: DHA
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