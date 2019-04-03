Son Dakika Haberleri: Çin'de 78 Kişinin Öldüğü Fabrika Patlaması: 3 Kişi Gözaltında

Çin'de 78 Kişinin Öldüğü Fabrika Patlaması: 3 Kişi Gözaltında

1 saat önce

– Çin'in Yancheng şehrinde gerçekleşen, 78 kişinin hayatını kaybettiği ve yüzlerce kişinin yaralandığı patlamaya dair yürütülen soruşturmada 3 kişi gözaltına alındı.

Çin'de 78 Kişinin Öldüğü Fabrika Patlaması: 3 Kişi Gözaltında, System.String[]
Çin'in Yancheng şehrinde gerçekleşen, 78 kişinin hayatını kaybettiği ve yüzlerce kişinin yaralandığı patlamaya dair yürütülen soruşturmada 3 kişi gözaltına alındı.

Yerel medya, Çin'in Jiangsu eyaletindeki Yancheng şehrinde gerçekleşen patlamaya dair yürütülen soruşturmada, olayda ihmali olduğu düşünülen 3 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Patlamada 78 kişi hayatını kaybederken; yüzlerce vatandaş da yaralanmıştı. Patlama sonrasında 20 bin 892 evin zarar gördüğü duyurulmuş; 1794 ton atığın patlama alanında ve çevresinde temizlendiği belirtilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 05:47 Kaynak: DHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya
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