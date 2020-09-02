Çin'de 8, Hong Kong'da 12, Güney Kore'de 267 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika

Çin'de 8, Hong Kong'da 12, Güney Kore'de 267 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 8, Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde 12, Güney Kore'de ise 267 yeni vakaya rastlandı.

Çin'de 8, Hong Kong'da 12, Güney Kore'de 267 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 8, Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde 12, Güney Kore'de ise 267 yeni vakaya rastlandı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 8 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı yaşanmazken, toplam vaka sayısı 85 bin 66'ya çıktı.

Çin'de iki haftadır yurt içi kaynaklı vakaya rastlanmıyor.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de, bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkede, Kovid-19 tespit edilen 80 bin 234 kişi de iyileşti.

Ülkede dünden itibaren ilk ve orta dereceli okullarda tamamında yüz yüze eğitime geçilmişti. Daha önce öğrencilerin yüzde 75'i aşamalı olarak dersliklere dönmüştü.

Hong Kong

Hong Kong Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde ise son 24 saatte 12 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı, bölgede toplam vaka sayısı 4 bin 823'e çıktı.

Kentte son 24 saatte virüs nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybetmesiyle, toplam can kaybı sayısı 90'a yükseldi.

Hong Kong'da bugüne dek Kovid-19 tespit edilen 4 bin 380 kişi iyileşti.

Kentte 30 Temmuz'da tespit edilen 149 yeni vaka, salgının başından bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka artışı olmuştu. Yerel yetkililer, vaka sayısındaki artış üzerine 7,4 milyon nüfuslu kentte yaygın testler yapılmasına karar vermişti.

Yaklaşık yarım milyon vatandaşın gönüllü kaydolduğu kitlesel test uygulaması bugün itibarıyla kentin farklı noktalarındaki 100'den fazla merkezde başladı. Uygulama belirti göstermediği halde taşıyıcı olan kişileri tespit ederek yayılma zincirini kırmayı hedefliyor.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 14'ü yurt dışı irtibatlı 267 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Toplam vaka sayısının 20 bin 449'a yükseldiği Güney Kore'de, şimdiye kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan 15 bin 356 kişi iyileşti.

Ülkede son 24 saatte virüs nedeniyle 2 kişinin yaşamını kaybetmesiyle, toplam can kaybı sayısı 326'ya yükseldi.

Yeni vakaların çoğu Gyeonggi eyaleti ve başkent Seul'de kaydedildi.

Ülkede 14 Ağustos'tan bu yana vaka sayısı üç haneli rakamlarda seyrediyor.

Sağlık Bakanlığı, dün virüsün yayılmasını yavaşlatmak için 9 Eylül'e kadar Seul'de restoranların 21.00-05.00 saatlerinde paket servis haricinde hizmet vermesini yasaklamıştı.

Seul'de spor salonları ve kapalı spor tesisleri de geçici olarak kapatılırken, huzurevlerinde ziyaretçi kabulleri durdurulmuştu.

Hükümet, ülkede vaka sayılarının yükselişe geçmesi nedeniyle salgınla mücadele önlemlerinin sıkılaştırılacağını açıklamış, yaklaşık 2 hafta sürecek sıkı önlemler çerçevesinde eğlence merkezleri, kütüphaneler, galeriler ve müzelerin kapanacağını, kapalı mekanlardaki toplu aktivitelerde bulunanların sayısının 50, dışarıdaki aktivitelerde ise 100'ü geçemeyeceğini duyurmuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Hong Kong, Kore, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 09:47 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin'de 8, Hong Kong'da 12, Güney Kore'de 267 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika

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