Çin'de 8 şehirde yurt dışından gelenler için karantina süresi kısaltıldı - Son Dakika
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Çin'de 8 şehirde yurt dışından gelenler için karantina süresi kısaltıldı

21.06.2022 15:26
Çin'de 8 şehirde yurt dışından gelenler için karantina süresi kısaltıldı

Çin'de 8 şehirde Kovid-19 salgını nedeniyle yurt dışından gelenlere uygulanan zorunlu merkezi karantina süresinin 14 günden 10 veya 7 güne indirildiği bildirildi.

Çin'de 8 şehirde Kovid-19 salgını nedeniyle yurt dışından gelenlere uygulanan zorunlu merkezi karantina süresinin 14 günden 10 veya 7 güne indirildiği bildirildi.

Global Times'ın haberine göre, Ciangsu eyaletinin Nancing, Vuşi ve Cangcou şehirleri ile başkent Pekin ve Hubey eyaletinin merkezi Vuhan, 14 gün olan merkezi karantina süresini yarıya indirdi.

Siçuan eyaletinin merkezi Çıngdu, Fucien eyaletinin Şiamın ve Cıciang eyaletinin Ningbo şehirleri ise merkezi karantina süresini 10 güne düşürdü.

Tüm bu şehirlerde merkezi karantinanın ardından, kayıtlı ikameti bulunan yolcuların 7 gün evlerinde tecrit edilmesi gerekecek.

Türk yolcular Vuhan hattını kullanabilecek

Türkiye, Orta Doğu ülkeleri ve Kuzey Afrika'dan gelenlerin uçuşların ülkeye giriş noktası olan Guangdong eyaletinin merkezi Guangcou'da ise 14 günlük merkezi karantina uygulaması sürüyor.

Türkiye'den Çin'e gelen yolcular, Pekin yönetimi doğrudan uçuşların olduğu ülkelerden aktarma uçuşlara izin vermediği için, kısa süre öncesine kadar yalnızca Türk Hava Yollarının (THY) doğrudan uçuşlarının olduğu Guangcou'dan giriş yapabiliyordu. Ancak bir süre önce China Southern Havayolları, Vuhan ile İstanbul arasında doğrudan uçuşlar başlattı. Dolayısıyla Türkiye'den gelenler artık Vuhan hattını kullanarak kısaltılmış karantina süresinden faydalanabilecek.

Uygulama, Çin'in diğer şehirlerine gitmek isteyenlerin karantina koşullarında önemli değişikliye yol açmıyor çünkü Türkiye'den gelip Pekin'de veya Şanghay'da ikamet edecek yolcu, doğrudan uçuşların bulunduğu yerlerde ikameti bulunmadığı için, Guangcou'da 21 gün, Vuhan'da ise 14 gün merkezi karantinada tutulmak zorunda kalacak.

Çin'in, Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisi, karantina, vize ve seyahat kısıtlamaları gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalesi ve ekonomik maliyeti açısından da tartışmalara yol açıyor.

Diğer ülkeler, Kovid-19'a karşı salgın koruma tedbirlerini büyük ölçüde kaldırıp normalleşmeye giderken Çin'in mücadele stratejisini zaman içinde nasıl uyarlayacağı belirsizliğini koruyor.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Pekin, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de 8 şehirde yurt dışından gelenler için karantina süresi kısaltıldı - Son Dakika

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