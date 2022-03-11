Çin'de 9 milyon nüfuslu Çangçun kenti Kovid-19 vakaları nedeniyle karantinaya alındı - Son Dakika
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Çin'de 9 milyon nüfuslu Çangçun kenti Kovid-19 vakaları nedeniyle karantinaya alındı

11.03.2022 13:40
Çin'de 9 milyon nüfuslu Çangçun kenti Kovid-19 vakaları nedeniyle karantinaya alındı

Çin'in kuzeydoğusundaki Cilin eyaletinde artan Kovid-19 vakaları nedeniyle eyalet merkezi Çangçun'da karantina ilan edildi.

Çin'in kuzeydoğusundaki Cilin eyaletinde artan Kovid-19 vakaları nedeniyle eyalet merkezi Çangçun'da karantina ilan edildi.

Yerel yönetimden yapılan açıklamada, şehirdeki tüm vatandaşlara evlerinde kalmaları ve üç tur Kovid-19 testi yaptırmaları bildirildi.

Açıklamada, şehirde toplu testlerin uygulanma sürecinde tüm ulaşımın durdurulacağı ve zorunlu ihtiyaçları sağlayanlar dışındaki tüm işletmelerin kapatılacağı belirtildi.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 397'si yurt içi kaynaklı 555 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Yurt içi kaynaklı 121 vakanın görüldüğü Şandong ve 98 vaka ile Cilin eyaletleri, en fazla yerel vakanın kaydedildiği yerler oldu.

Cilin'deki vakaların 93'ü eyaletle aynı adı taşıyan eski merkez Cilin şehrinde, 3'ü Yanbien Kore Özerk Vilayeti'nde, 2'si ise karantina ilan edilen Çançung kentinde görüldü.

Vakalarının çoğunun ortaya çıktığı Cilin şehrinde daha önce kısmi karantina ilan edilmişti.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 112 bin 940 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti.

Yurt içi kaynaklı vakaların görüldüğü bölge, eyalet ve şehirlerde salgın kontrol ve önleme tedbirleri uygulanmaya devam ediliyor.

Çin, Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisi uyguluyor. Bu strateji karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri içeriyor.

Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahale ve yarattığı maliyet açısından zaman zaman tartışmalara yol açıyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Çangçun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin'de 9 milyon nüfuslu Çangçun kenti Kovid-19 vakaları nedeniyle karantinaya alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'de 9 milyon nüfuslu Çangçun kenti Kovid-19 vakaları nedeniyle karantinaya alındı - Son Dakika
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