Çin'de, 9 yeni "ithal" koronavirüs vakası

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu yetkilileri bugün yaptıkları açıklamada, 9 yeni doğrulanmış koronavirüs vakası bildirdi. Yetkililer, söz konusu koronavirüs vakalarının yurtdışından ülkeye geldiğini açıkladı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu yetkilileri bugün yaptıkları açıklamada, 9 yeni doğrulanmış koronavirüs vakası bildirdi. Komisyon yetkilileri yaptığı açıklamada, Çin'de henüz 'yerel yeni koronavirüs vakasının olmadığını ve 13 gündür sadece ülkeye seyahatle gelenlerde koronavirüse rastladıklarını ifade ederek bunun rekor olduğunu belirtti.

VAKALRIN HEPSİ ASEMPTOMATİK

İthal koronavirüs vakalarından üçü Şanghay'da, ikisi de Fujian ve Guangdong bölgelerinde tespit edildi. Ulusal Sağlık Komisyonu, geri kalan ikisinin güneybatı Çin'in Sichuan bölgesinde bulunduğunu ve vakaların asemptomatik (belirti göstermeyen) olduğu açıkladı.