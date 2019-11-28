Çin'de ABD'nin Pekin Büyükelçisi yeniden Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Çin'de ABD'nin Pekin Büyükelçisi Terry Branstad Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Şinhua'da yer alan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hong Kong'daki gösterilerde uygulanan şiddet ve insan hakları ihlallerinden sorumlu olan Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını onaylamasının ardından, ABD'nin Pekin Büyükelçisi Branstad, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Lı Yüçıng'ın Branstad'a Trump'ın yasa tasarısını onaylamasının "Çin'in iç işlerine yapılan ciddi bir müdahale ayrıca uluslararası yasanın ihlali" anlamına geldiğini söylediği belirtildi.

Lı, Branstad ile görüşmesinde ABD'nin Çin ile ilişkilerine daha fazla zararı engellemek için onaylanan yasa tasarısını uygulamaya koymaması gerektiğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada, Çin'in yasa tasarısının onaylanmasını kınadığı ve buna karşılık vereceği bildirilmişti.

Trump'tan yasa tasarısına onay

ABD Başkanı Donald Trump, Hong Kong'daki gösterilerde uygulanan şiddet ve insan hakları ihlallerinden sorumlu olan Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını onaylamıştı.



Trump, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu tasarıyı, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Hong Kong halkına olan saygımdan dolayı imzaladım. Bu tasarı, Çin ve Hong Kong hükümetlerinin aralarındaki farklılıkları çözerek uzun süreli barış ve refaha yol açmasını amaçlamaktadır." ifadelerini kullanmıştı.

ABD'nin Pekin Büyükelçisi Branstad, önceki gün Çin Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı. Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Branstad'ın ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi tarafından onaylanan Hong Kong'daki protestolara destek veren yasa tasarısı nedeniyle Bakanlığa çağrıldığı belirtilmişti.



Protestolarda şiddet dalgası



Hong Kong'da, haziranda, şüphelilerin Çin'e iadesi yasa tasarısına karşı başlayan demokrasi yanlısı protestolarda, son haftalarda protestocular ile polis arasındaki çatışma ve şiddet olayları artmıştı.



Tasarı, 23 Ekim'de resmen geri çekilmesine rağmen protestocular, "demokratik reform" talepleriyle eylemleri sürdürme kararı almıştı.



Göstericiler, tasarının geri çekilmesiyle protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesini, polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız komisyon kurulmasını, tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını ve kentte siyasi reform sürecinin yeniden başlatılmasını içeren 5 talep öne sürüyor.



Resmi verilere göre, Hong Kong'da hazirandan bu yana yaklaşık 5 bin protestocu gözaltına alındı.