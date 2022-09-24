Çin'de Telekom Sektörü Ocak-Ağustos Döneminde İstikrarlı Bir Büyüme Kaydetti - Son Dakika
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Çin'de Telekom Sektörü Ocak-Ağustos Döneminde İstikrarlı Bir Büyüme Kaydetti

24.09.2022 14:33
Çin'de Telekom Sektörü Ocak-Ağustos Döneminde İstikrarlı Bir Büyüme Kaydetti

Çin'de açıklanan resmi veriler, Çin'in telekomünikasyon sektörünün yılın ilk sekiz ayında istikrarlı bir büyüme yaşadığını gösterdi.

Çin'de açıklanan resmi veriler, Çin'in telekomünikasyon sektörünün yılın ilk sekiz ayında istikrarlı bir büyüme yaşadığını gösterdi.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı verilerine göre, sektörün toplam geliri söz konusu dönemde yıllık yüzde 8,2 artışla 1,07 trilyon yuana (yaklaşık 153,3 milyar ABD doları) yükseldi.

Büyük veri, bulut bilişim, internet veri merkezleri ve Nesnelerin İnterneti gibi yeni gelişen iş kolları, bu dönemde hızlı büyüme kaydetti. Çin'in üç telekom devi olan China Telecom, China Mobile ve China Unicom'un yeni gelişen iş kollarından elde ettikleri toplam gelir yıllık yüzde 34,1 artarak 207,5 milyar yuana çıktı.

Yeni gelişen iş kollarına ayrı ayrı bakıldığında, bulut bilişim hizmetlerinin geliri yıllık yüzde 130,3 artarken büyük veri ve Nesnelerin İnterneti sırasıyla yüzde 56,4 ve yüzde 24,5 büyüme kaydetti.

5G baz istasyonlarının kurulumunda da istikrarlı bir ilerleme yaşandı. Ağustos sonu itibarıyla Çin'de bulunan 5G baz istasyonlarının sayısı 2,1 milyonun üzerine çıkmış bulunuyor.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin'de Telekom Sektörü Ocak-Ağustos Döneminde İstikrarlı Bir Büyüme Kaydetti - Son Dakika

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