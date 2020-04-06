Çin'de ağır Kovid-19 vakalarının sayısı 300'ün altına indi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çin'de ağır Kovid-19 vakalarının sayısı 300'ün altına indi - Son Dakika

Çin'de ağır Kovid-19 vakalarının sayısı 300'ün altına indi

6 saat önce

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ilk kez ortaya çıktığı Çin'de, klinik durumu ağır vakaların sayısının hafta sonundan itibaren 300'ün altına indiği bildirildi.

Çin'de ağır Kovid-19 vakalarının sayısı 300'ün altına indi, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ilk kez ortaya çıktığı Çin'de, klinik durumu ağır vakaların sayısının hafta sonundan itibaren 300'ün altına indiği bildirildi.

Ulusal Sağlık Komisyonu, ağır vaka sayısının cumartesi 295'e, pazar günü ise 265'e düştüğünü duyurdu.

Komisyon Sözcüsü mi Feng, klinik durumu ağır vakalara uyguladıkları kişiselleştirilmiş tedavilerden olumlu sonuç alındığını, bu sayede hayati durumu kritik vaka sayısını 300'ün altına indirmeyi başardıklarını duyurdu.

Hayati durumu kritik vakaların sayısı 1 Nisan'da 466, 2 Nisan'da 429, 3 Nisan'da 379 ve 4 Nisan'da 331 olarak kayda geçmişti.

Ülkede son 24 saatte 39 yeni vaka ortaya çıkarken, bunlardan 38'i yurt dışından gelen ve virüsü orada kapmış kişilerdi. Guangdong eyaletinde ortaya çıkan 1 yeni vaka ise tek yurt içi kaynaklı vaka oldu.

114 hasta iyileşerek taburcu edilirken, 30 hasta yoğun bakımdan çıkarıldı. Salgının ilk kez ortaya çıktığı Hubey eyaletinde ise 1 hasta yaşamını yitirdi.

Ülkede şu ana dek toplam 81 bin 708 vaka ortaya çıktı. Bunlardan 77 bin 78 kişi iyileşerek hastanelerden taburcu edilirken, 3 bin 331 kişi hayatını kaybetti. Halen 265'inin durumu kritik olmak üzere 1299 vaka iyileşmeyi bekliyor.

Öte yandan, virüs taşıdıkları halde hastalık belirtisi göstermeyen 1047 kişi de tıbbi gözetim altında tutuluyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 03:32 Kaynak: AA

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