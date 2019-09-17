Çin'de akılalmaz kaza: refüje çarpan otomobil dik durdu

Çin'de bir otomobil, refüje çarptıktan sonra trafik direğine paralel şekilde dik durdu. O anlar, arkadan seyreden bir otomobilin yol kamerasınca saniye saniye kaydedildi.Çin'in Hangzhou kentinde meydana gelen kazayı görenler gözlerine inanamadı. Trafikte seyreden bir başka otomobilin yol kamerasınca kaydedilen görüntülerde, otobanda hareket halindeki bir otomobilin refüje çarptığı, çarpmanın etkisiyle otomobilin ön kısmının havaya kalktığı ve önünde bulunan trafik diğerine dayanarak dik durduğu görüldü.Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kısa sürede çok sayıda paylaşım alırken; dik duran otomobilin içinde 2 yolcu ve kadın sürücü olduğu, sadece kadın sürücünün yaralandığı açıklandı. Yapılan testler sonucunda, kadın sürücünün alkol ya da herhangi bir uyuşturucu madde etkisi altında olmadığı tespit edildi. Polis, kazaya dair inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza anı

-Otomobilin dik durması

-Dik duran otomobilin farklı açıdan görüntüsü