Çin'de akıllara durgunluk veren dolandırıcılık! 16 farklı işte çalışan kadın, hiç işe gitmeden 3 yılda 7 milyon dolar kazandı - Son Dakika

Çin'de akıllara durgunluk veren dolandırıcılık! 16 farklı işte çalışan kadın, hiç işe gitmeden 3 yılda 7 milyon dolar kazandı

Çin\'de akıllara durgunluk veren dolandırıcılık! 16 farklı işte çalışan kadın, hiç işe gitmeden 3 yılda 7 milyon dolar kazandı
Son Güncelleme: 08.09.2023 18:47

Çin'de bir kadın 3 yıl boyunca 16 farklı işte çalışıp hiç işe gitmeden 7 milyon dolarlık (200 milyon TL) vurgun yaptı. Kadının yetişemediği iş tekliflerine arkadaşlarını yönlendirdiği, bundan da komisyon aldığı ortaya çıktı. Dolandırıcılık şebekesindeki 53 kişi soruşturma kapsamında tutuklandı.

Çin'de 3 yıl boyunca kendisini 16 farklı işte çalışıyor gösterip hiç işe gitmeyen kadın ve beraberindeki şebeke yakalandı. 53 kişi tutuklanırken, kadın dolandırıcının 7 milyon dolar vurgun yaptığı belirlendi.

16 İŞTE ÇALIŞIP HİÇ İŞE GİRMEDİ

Çin'de akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık olayı meydana geldi. Guan Yue takma adını kullanan kadın, 3 yıl boyunca 16 farklı kurumsal işte çalışmasına rağmen hiç işe gitmedi.

7 MİLYON DOLARLIK VURGUN

Çok fazla iş teklifi geldiğinde işi arkadaşına yönlendiren kadın bundan da komisyon aldı. 3 yıl içinde 7 milyon dolar (200 milyon TL) vurgun yapan kadının kocasını da planına dahil ettiği, çiftin kazandıkları parayla Şangay'da daire satın aldıkları belirlendi.

53 KİŞİ TUTUKLANDI

Kadının oyununu ise bir teknoloji şirketi CEO'su bozdu. Çalışanlarından birinin aynı anda başka bir şirkette çalıştığını sosyal medyada gören CEO polise şikayette bulundu. Dolandırıcılık suçunun ortaya çıkmasıyla birlikte şebekedeki 53 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Suç, Hukuk, 3. Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Çin'de akıllara durgunluk veren dolandırıcılık! 16 farklı işte çalışan kadın, hiç işe gitmeden 3 yılda 7 milyon dolar kazandı - Son Dakika


Son Dakika
19:54 TFF Başkanı Büyükekşi: "Bizim Çocuklar" sloganı değişecek
19:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 için Hindistan'da! Zirvenin öncelikli gündemi Rusya-Ukrayna savaşı olacak
19:25 Yoğurt şirketinin verdiği iş ilanı ortalığı karıştırdı! ''Hayalet yazar'' için yıllık 7 milyon liradan fazla ödeyecekler
19:03 Finale çıkamadılar! ABD, FIBA Dünya Kupası'nda yine yıkımı yaşadı
18:58 Yasak aşk iddiası! Hastaneyi basıp eşiyle birlikte çalışan temizlik görevlisini defalarca bıçakladı
18:47 Çin'de akıllara durgunluk veren dolandırıcılık! 16 farklı işte çalışan kadın, hiç işe gitmeden 3 yılda 7 milyon dolar kazandı
18:26 TFF Başkanı Büyükekşi: Süper Kupa finali Suudi Arabistan'da olabilir
17:54 Hastasına bakmayıp gözüne yumruk atan doktorla ilgili İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü inceleme başlatıldı
17:39 Son Dakika: İstanbul'da Vezneciler metro istasyonunda yangın paniği! Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
17:37 TFF, Süper Lig'de 14 haftalık programı açıkladı! İşte ertelenen maçlar ve derbi tarihleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2023 20:04:21. #1.11#
SON DAKİKA: Çin'de akıllara durgunluk veren dolandırıcılık! 16 farklı işte çalışan kadın, hiç işe gitmeden 3 yılda 7 milyon dolar kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement