Son Dakika Haberleri: Çin'de Alışveriş Merkezinde Meydana Gelen Patlamalar Amatör Kamerada

Çin'de Alışveriş Merkezinde Meydana Gelen Patlamalar Amatör Kamerada

39 dakika önce

Çin'in kuzeydoğusunda bulunan Jilin'deki Wanda isimli alışveriş merkezinde meydana gelen patlamalarda 1 kişi hayatını kaybetti.

Çin'de Alışveriş Merkezinde Meydana Gelen Patlamalar Amatör Kamerada, System.String[]
Çin'in kuzeydoğusunda bulunan Jilin'deki Wanda isimli alışveriş merkezinde meydana gelen patlamalarda 1 kişi hayatını kaybetti. 

Alışveriş merkezinin farklı katlarında art arda meydana gelen patlamalar vatandaşlar tarafından da birçok noktadan kaydedildi. Yerel basın, bir kişinin, insanların üzerine patlayıcı attığını gördüklerini söylediklerini yazdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 03:10 Kaynak: DHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya
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