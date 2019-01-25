Çin'de Alışveriş Merkezinde Patlama: 1 Ölü
11 dakika önce
Çin'in Jilin vilayetinde çok katlı bir alışveriş merkezinde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti.
Çin'in Jilin vilayetinde çok katlı bir alışveriş merkezinde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti.
Çin'in kuzeydoğusunda bulunan Jilin vilayetinin başkenti Changchun şehrinde bulunan çok katlı Wanda Alışveriş Merkezi'nin 30. katında meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti.
Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor. - PEKİN
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:44 Kaynak: İHA
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