Çin'de Alışveriş Merkezinde Patlama: 1 Ölü

Çin'in Cilin eyaletinin Çangçun kentindeki alışveriş merkezinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi.

Çin'in Cilin eyaletinin Çangçun kentindeki alışveriş merkezinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi.



Çangçun Belediyesinin ülkenin sosyal paylaşım platformu Veybo'dan yaptığı açıklamaya göre, kentin Kızıl Bayrak (Hongçi Street) Caddesi'ndeki Wanda Alışveriş Merkezi'nin 30'uncu katında patlama oldu.



İlk bulgulara göre patlamada 1 kişi yaşamını kaybetti. Yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmedi.



Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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