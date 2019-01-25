Çin'de Alışveriş Merkezinde Patlama: 1 Ölü
3 saat önce
Çin'in Cilin eyaletinin Çangçun kentindeki alışveriş merkezinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi.
Çin'in Cilin eyaletinin Çangçun kentindeki alışveriş merkezinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi.
Çangçun Belediyesinin ülkenin sosyal paylaşım platformu Veybo'dan yaptığı açıklamaya göre, kentin Kızıl Bayrak (Hongçi Street) Caddesi'ndeki Wanda Alışveriş Merkezi'nin 30'uncu katında patlama oldu.
İlk bulgulara göre patlamada 1 kişi yaşamını kaybetti. Yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmedi.
Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 01:01 Kaynak: AA
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