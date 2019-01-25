Çin'de Alışveriş Merkezinde Patlama
34 dakika önce
Çin'in Jilin eyaletinde bir alışveriş merkezinde birden fazla patlama meydana geldi.
Çin'in Jilin eyaletinde bir alışveriş merkezinde birden fazla patlama meydana geldi.
Çin'in kuzeydoğusunda bulunan Jilin eyaletinin başkenti Changchun şehrinde bulunan çok katlı bir alışveriş merkezinde birden fazla patlama meydana geldi. - PEKİN
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:27 Kaynak: İHA
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