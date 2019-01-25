Çin'de Alışveriş Merkezinde Patlama

- Çin'de alışveriş merkezinde patlamaPEKİN - Çin'in Jilin eyaletinde bir alışveriş merkezinde birden fazla patlama meydana geldi.

- Çin'de alışveriş merkezinde patlama



PEKİN - Çin'in Jilin eyaletinde bir alışveriş merkezinde birden fazla patlama meydana geldi.

Çin'in kuzeydoğusunda bulunan Jilin eyaletinin başkenti Changchun şehrinde bulunan çok katlı bir alışveriş merkezinde birden fazla patlama meydana geldi.

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