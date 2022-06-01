Çin'de Ana Sel Mevsimi Başlarken Hazırlıklar Artırılıyor - Son Dakika
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Çin'de Ana Sel Mevsimi Başlarken Hazırlıklar Artırılıyor

01.06.2022 20:52
Çin'de Ana Sel Mevsimi Başlarken Hazırlıklar Artırılıyor

BEİJİNG, 1 Haziran (Xinhua) -- Çin Su Kaynakları Bakanlığı, bu yılki ana sel mevsimi başlarken ülke çapındaki yerel kurumları hazırlıkları artırmaya çağırdı.

BEİJİNG, 1 Haziran (Xinhua) -- Çin Su Kaynakları Bakanlığı, bu yılki ana sel mevsimi başlarken ülke çapındaki yerel kurumları hazırlıkları artırmaya çağırdı. Yerel su kaynakları departmanlarından yağış, su ve sel durumlarını yakından takip etmeleri, riskleri ve gizli tehlikeleri ortadan kaldırmaları, olası taşkınları önlemek için de erken uyarı ve tahminleri güçlendirmeleri istendi. Bakanlık, Çin'in Çarşamba gününden itibaren ana sel mevsimine girdiğini söyleyerek, olası nehir taşkınlarına karşı uyarıda bulundu. Bakanlığın baş hidroloji tahmincisi Hu Jianwei, "Sarı Nehir'in orta ve aşağı kesimlerinde ve ayrıca Haihe, Huaihe, Liaohe ve Hanjiang nehirlerinde büyük taşkınlar bekleniyor" dedi. Hu, Yangtze Nehri, Songhua Nehri, İnci Nehri ve Taihu Gölü Havzası'nın şiddetli yağışlardan etkilenebileceğini ve yağışların bu bölgelerde taşkınları tetikleyebileceğini de sözlerine ekledi. Çin'de, 17 Mart'tan bu yana, normal yıllardaki aynı döneme göre yüzde 9 artışla ortalama 138 mm'lik bir yüzey yağışı kaydedildi. Bakanlık verilerine göre, il düzeyindeki 19 bölgede toplam 124 nehirde sel uyarı seviyesi aşıldı.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin'de Ana Sel Mevsimi Başlarken Hazırlıklar Artırılıyor - Son Dakika


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