Çin'de anaokulunda bıçaklı saldırı: 18 yaralı - Son Dakika

Çin'de anaokulunda bıçaklı saldırı: 18 yaralı
28.04.2021 13:15
Çin'in güneyindeki Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'ndeki bir anaokulunda gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 18 kişi yaralandı.
Çin'in güneyindeki Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'ndeki bir anaokulunda gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 18 kişi yaralandı.
Çin'in Guangşi Zhuang Özerk Bölgesi'nde bulunan Beiliu kentindeki bir anaokulunda bıçaklı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda kimliği belirsiz bir kişinin anaokulundaki 16 çocuğu ve 2 öğretmeni yaraladığı bildirildi. Saldırının ardından olay yerine gelen polis ekibi tarafından saldırganın yakalandığı aktarıldı. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi. - PEKİN
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