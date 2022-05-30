Çin'de Anne ve Bebek Ölüm Oranları Tarihi En Düşük Seviyeye Geriledi

BEİJİNG, 30 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'nun Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, Çin'de anne ve bebek ölüm oranlarının her ikisi de tarihin en düşük seviyesine geriledi. Komisyonun Anne ve Çocuk Sağlığı Departmanı Başkanı Song Li, Çin'de 2021 yılında anne ölüm oranının 100.000'de 16,1 olarak kayıtlara geçtiğini söyledi. Aynı dönemde bebek ölümleri ile beş yaş altı çocuk ölümleri oranları rekor seviyede düşerek sırasıyla binde 5 ve binde 7,1 olarak gerçekleşti.

Song, on yıl öncesiyle karşılaştırıldığında anne ölüm oranının yüzde 38, bebek ölüm oranının yüzde 58, beş yaş altı çocuk ölüm oranının ise yüzde 54 oranında düştüğünü söyledi. Song, ülkenin kadınlar ve çocuklar için sağlık mekanizmaları oluşturmada, ilgili sağlık hizmetlerini iyileştirmede ve bu hizmetlere eşit erişimi sağlamada önemli başarılar kaydettiğini belirtti. Ülke genelinde 3.032 anne ve çocuk sağlığı kurumu, 793 doğum hastanesi ve 151 çocuk hastanesi bulunuyor. Ülkedeki kadın doğum uzmanı-jinekolog sayısı 373.000'e, çocuk doktorlarının sayısı ise 206.000'e yükseldi. Sağlık sisteminin iyileştirilmesiyle birlikte, Çin'deki insanların anne ve çocuk sağlığı hizmetlerine daha eşit erişime sahip olduğunu belirten Song, son yıllarda hastanelerde doğum yapan kadınların oranının yüzde 99'un üzerinde kaldığını da sözlerine ekledi.