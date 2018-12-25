Son Dakika Haberleri: Çin'de Antik Mezarlar Bulundu

Çin'de Antik Mezarlar Bulundu

1 saat önce

Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde yaklaşık 2 bin yıllık mezarlar bulundu.

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Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde yaklaşık 2 bin yıllık mezarlar bulundu.

Şinhua ajansının haberine göre, İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin Şilin Gol Prairie yöresinde yapılan kazı çalışmalarında yaklaşık 2 bin yıl öncesine ait 13 mezar gün ışığına çıkarıldı.

İç Moğolistan Özerk Bölgesi Kültürel Kalıntılar ve Arkeoloji Enstitüsünden arkeologlar, mezarlarda 80'den fazla çömlek, altın, mücevher, bronz ayna ve silah olarak kullanılan demirden aletler gibi nesnelerin yer aldığını söyledi.

Göçebe yaşam süren etnik Şienbey topluluğuna ait olduğu ifade edilen mezarların 11'inin Doğu Han Hanedanlığı (MS 25-220), 2'sinin Kuzey Vey Hanedanlığı (MS 386-557) döneminden kalma olduğu kaydedildi.

Mezarların çoğunda bulunan tahta tabutların bazılarının üzerinde çizimler olduğu dikkati çekti.

Kazı başkanı Dong Cinlin, bu tür mezar komplekslerinin nadir keşfedildiğini ifade ederek keşfin etnik Şienbey topluluğunun ölü gömme geleneklerine ışık tutulması açısından önem taşıdığını söyledi.

Şienbeylerin, ülkenin kuzeyinde binlerce yıl önce yaşayan etnik topluluklardan biri olduğu belirtiliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 03:47 Kaynak: AA

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