Çin'de araç yayaların arasına daldı: 5 ölü, 13 yaralı - Son Dakika
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Çin'de araç yayaların arasına daldı: 5 ölü, 13 yaralı

11.01.2023 22:18

- Çin'de araç yayaların arasına daldı: 5 ölü, 13 yaralı Çin'in güneyindeki Guangzhou kentinde bir sürücünün aracıyla yayaların arasına dalması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı.

- Çin'de araç yayaların arasına daldı: 5 ölü, 13 yaralı

PEKİN - Çin'in güneyindeki Guangzhou kentinde bir sürücünün aracıyla yayaların arasına dalması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı.

Çin'in güneyindeki Guangzhou kentinde yaya geçidinden karşıdan karşıya geçen yayaların arasında bir sürücü aracıyla daldı. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı Guangzhou polisi tarafından yapılan açıklamada, 22 yaşındaki sürücünün kazanın ardından gözaltına alındığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Sürücünün yayaların arasına kasten dalıp dalmadığı henüz bilinmezken, kaza anına ait görüntülerde sürücünün kazanın ardından yoluna devam ettiği görüldü.

Kaynak: İHA
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Çin Halk Cumhuriyeti, Guangzhou, Tragger, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çin'de araç yayaların arasına daldı: 5 ölü, 13 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'de araç yayaların arasına daldı: 5 ölü, 13 yaralı - Son Dakika
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