Çin'in güneyindeki Guangzhou kentinde yaya geçidinden karşıdan karşıya geçen yayaların arasında bir sürücü aracıyla daldı. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı Guangzhou polisi tarafından yapılan açıklamada, 22 yaşındaki sürücünün kazanın ardından gözaltına alındığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Kaynak: İHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Guangzhou, Tragger, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Çin'de araç yayaların arasına daldı: 5 ölü, 13 yaralı - Son Dakika

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