Çin'de aralarında doktorların da bulunduğu 6 kişi, organ kaçaklığından hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika

Çin'de aralarında doktorların da bulunduğu 6 kişi, "organ kaçaklığı yaptıkları" gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı.

BBC'nin haberine göre, Anhui eyaletindeki Huaiyuan İlçe Halk Hastanesinde görevli 4'ü doktor 6 kişinin, 2017-2018'de hayatını kaybedenlerin ailelerine imzalattıkları sahte belgelerle organ topladıkları ortaya çıktı.

Organ bağışı yaptığını düşünen ailelerden birinin olayın farkına varmasının ardından başlatılan soruşturmada, ailelere imzalatılan sahte formlarla organ kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 6 kişi, 28 aya varan hapis cezasına mahkum edildi.

Organ kaçakçısı çetenin bu yolla 11 kişinin karaciğer ve böbreklerini aldığı tespit edildi.

Çin'in organ bağışında dünya sıralamasında en alt seviyelerde olduğu ve sağlık kurumlarındaki talebi karşılamakta güçlük çektiği biliniyor.

Çin'de 1,5 milyondan fazla kişinin yasa dışı organ ticareti kurbanı olduğu iddia ediliyor.