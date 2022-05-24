Çin'de Arkeolojik Kazılarda Tütsü Bulundu - Son Dakika
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Çin'de Arkeolojik Kazılarda Tütsü Bulundu

24.05.2022 19:01
Çin'de Arkeolojik Kazılarda Tütsü Bulundu

Xİ'AN, 24 Mayıs (Xinhua) -- Bu tarihsiz arşiv fotoğrafında, Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinde bulunan Famen Tapınağı içindeki yeraltı sarayı arkeolojik sahası görülüyor.

Xİ'AN, 24 Mayıs (Xinhua) -- Bu tarihsiz arşiv fotoğrafında, Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinde bulunan Famen Tapınağı içindeki yeraltı sarayı arkeolojik sahası görülüyor. Çinli araştırmacılar tarafından yapılan kimsayal analizlerde, Tang Hanedanlığı'na (618-907) tarihlenen yeraltı sarayından çıkarılan tütsülerin, tarihi İpek Yolu üzerinde tütsü ticareti yapıldığının arkeolojik kanıtı olduğu tespit edildi. (Fotoğraf: Famen Tapınağı Müzesi/Xinhua aracılığıyla)

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Kaynak: Xinhua

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