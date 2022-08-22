Kuzey, doğu ve iç kesimlerde son 60 yılın en yüksek sıcaklık değerlerinin kaydedildiği sıcak hava dalgası nedeniyle Çongçing şehrinin de yer aldığı Yangzı Nehri havzasındaki ortalama su seviyesi ağustos ortalamasının yüzde 45 altına inmişti.

Yangınları söndürmek için helikopterlerle müdahale edilirken, yaklaşık 5 bin asker ve sivil personel, söndürme çalışmaları için bölgeye sevk edildi.

Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çin'in Çonçing şehri aşırı sıcakların yol açtığı orman yangınlarıyla mücadele ediyor - Son Dakika

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