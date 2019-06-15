Son Dakika Haberleri: Çin'de aşırı yağışlar
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Çin'de aşırı yağışlar

3 saat önce

Çin'in güneyi ve orta kesiminde 6 Haziran'dan beri etkili aşırı yağışların neden olduğu afetlerde 60'dan fazla kişi hayatını kaybetti.

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Çin'in güneyi ve orta kesiminde 6 Haziran'dan beri etkili aşırı yağışların neden olduğu afetlerde 60'dan fazla kişi hayatını kaybetti.
CNN'de yer alan habere göre, Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin güneyinde 6 Haziran'dan bu yana etkili aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymaları sonucu en az 60 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, bölgede aşırı yağışlara bağlı olarak 9 bin 300 evin çöktüğü, 356 bin kişinin tahliye edildiği kaydedildi.

Aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarının 13 milyar yuan (yaklaşık 11,2 milyar lira) ekonomik kayba neden olduğu kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 04:59 Kaynak: AA
6 Haziran, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
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