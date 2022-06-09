Çin'in Hubei eyaletinde, Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri'ne ait J-7 uçağı, eğitim uçuşu yaptığı esnada yerleşim alanına düştü. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Uçak düşmeden önce paraşütle atlayan pilot, kazadan hafif yaralarla kurtuldu. Pilot ve diğer yaralılar hastaneye sevk edildi. Uçağın düştüğü bölgede bulunan çok sayıda ev hasar aldı. Kazanın nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı. - HUBEİ

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Çin'de askeri uçak yerleşim alanına düştü: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.