Çin'de ateş ölçen polise saldıran baba ve oğula 10 ay hapis - Son Dakika

Çin'de ateş ölçen polise saldıran baba ve oğula 10 ay hapis

Çin\'de ateş ölçen polise saldıran baba ve oğula 10 ay hapis
Son Güncelleme: 08.01.2021 20:13

Çin'de kamu binasına girmek isteyen ziyaretçilerin ateşini ölçen polise saldıran baba ve oğul çıkarıldıkları mahkemede 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Çin'de kamu binasına girmek isteyen ziyaretçilerin ateşini ölçen polise saldıran baba ve oğul çıkarıldıkları mahkemede 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Çin'in Liaoning eyaletindeki Şenyang kentinde kentinde kamu binasına gelen ziyaretçilerin ateşini ölçen polis zor yaşadı. Soy adları Lin olan baba ve oğlu, kamu binası önünde koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbir olarak ziyaretçilerin ateşini ölçen polis memuruyla tartıştı. Tartışma daha sonra kavgaya dönüştü.Baba ve oğul ateş ölçen polise yumruklarla saldırdı. Sırada bekleyen ziyaretçiler kavgayı ayırmaya çalıştı. Gözaltına alınan ikili, çıkarıldıkları mahkeme tarafından 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Çin'de ateş ölçen polise saldıran baba ve oğula 10 ay hapis - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'de ateş ölçen polise saldıran baba ve oğula 10 ay hapis - Son Dakika
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