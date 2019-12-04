Çin'de atık su tankının çökmesi sonucu 9 kişi yaşamını yitirdi

Çin'in doğusunda Cıciang eyaletinde, bir fabrikada atık su tankının çökmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Şinhua'daki habere göre, Hayning kentinde bir fabrikada atık su tankının çöktüğünü belirten yetkililer, 9 kişinin öldüğünü ifade etti.

Yetkililer, ağır yaralanan 4 kişinin ise hastanede tedavi altına alındığı bilgisini paylaştı.

Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.