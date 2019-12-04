Son Dakika Haberleri: Çin'de atık su tankının çökmesi sonucu 9 kişi yaşamını yitirdi
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Çin'de atık su tankının çökmesi sonucu 9 kişi yaşamını yitirdi

6 saat önce

Çin'in doğusunda Cıciang eyaletinde, bir fabrikada atık su tankının çökmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Çin'de atık su tankının çökmesi sonucu 9 kişi yaşamını yitirdi, System.String[]

Çin'in doğusunda Cıciang eyaletinde, bir fabrikada atık su tankının çökmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Şinhua'daki habere göre, Hayning kentinde bir fabrikada atık su tankının çöktüğünü belirten yetkililer, 9 kişinin öldüğünü ifade etti.

Yetkililer, ağır yaralanan 4 kişinin ise hastanede tedavi altına alındığı bilgisini paylaştı.

Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 01:10 Kaynak: AA
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