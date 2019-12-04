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Çin'de atık su tankının çökmesi sonucu 9 kişi yaşamını yitirdi
6 saat önce
Çin'in doğusunda Cıciang eyaletinde, bir fabrikada atık su tankının çökmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 01:10 Kaynak: AA
Çin'in doğusunda Cıciang eyaletinde, bir fabrikada atık su tankının çökmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Şinhua'daki habere göre, Hayning kentinde bir fabrikada atık su tankının çöktüğünü belirten yetkililer, 9 kişinin öldüğünü ifade etti.
Yetkililer, ağır yaralanan 4 kişinin ise hastanede tedavi altına alındığı bilgisini paylaştı.
Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.
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