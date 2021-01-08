Son dakika haberi | - Çin'de atölyede patlama: 1 ölü

Son dakika haberler: - Çin'de atölyede patlama: 1 ölü Çin'de bir pil üreticisi ve teknoloji şirketine ait atölyede meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

- Çin'de atölyede patlama: 1 ölü PEKİN - Çin'de bir pil üreticisi ve teknoloji şirketine ait atölyede meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Çin'de bulunan pil üreticisi ve teknoloji şirketi Contemporary Amperex'e ait bir atölyede (CATL), henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Ningxiang kentinde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 6'sının durumu ağır 20 kişi yaralandı. Yararlılar hastanede tedavi altına alınırken patlamanın ardından çıkan yangın kontrol altına alındı.

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