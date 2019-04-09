Son Dakika Haberleri: Çin'de Ayağı Tuvalete Sıkışan Çocuğu İtfaiye Ekipleri Kurtardı

Çin'de Ayağı Tuvalete Sıkışan Çocuğu İtfaiye Ekipleri Kurtardı

30 dakika önce

Çin'in Guizhou eyaletinde ayağı alaturka tuvalete sıkışan Çinli çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çin'de Ayağı Tuvalete Sıkışan Çocuğu İtfaiye Ekipleri Kurtardı, System.String[]
Çin'in Guizhou eyaletinde ayağı alaturka tuvalete sıkışan Çinli çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çin'in Guizhou eyaletinde Çinli bir çocuk ayağını alaturka tuvalete sıkıştırdı. İtfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu 7 yaşındaki çocuk olaydan yara almadan kurtuldu. İtfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu matkap ve çekiç yardımıyla taşın kırılarak kurtarıldığı 7 yaşındaki çocuk, 10 dakika içerisinde özgürlüğüne kavuştu. - GUİZHOU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:45 Kaynak: İHA

Guizhou, İtfaiye, Çin Halk Cumhuriyeti, 3. Sayfa
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