Çin'de Ayağı Tuvalete Sıkışan Çocuğu İtfaiye Ekipleri Kurtardı
30 dakika önce
Çin'in Guizhou eyaletinde ayağı alaturka tuvalete sıkışan Çinli çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Çin'in Guizhou eyaletinde ayağı alaturka tuvalete sıkışan Çinli çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Çin'in Guizhou eyaletinde Çinli bir çocuk ayağını alaturka tuvalete sıkıştırdı. İtfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu 7 yaşındaki çocuk olaydan yara almadan kurtuldu. İtfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu matkap ve çekiç yardımıyla taşın kırılarak kurtarıldığı 7 yaşındaki çocuk, 10 dakika içerisinde özgürlüğüne kavuştu. - GUİZHOU
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:45 Kaynak: İHA
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