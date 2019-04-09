Çin'de Ayağı Tuvalete Sıkışan Çocuğu İtfaiye Ekipleri Kurtardı
29 dakika önce
- Çin'de ayağı tuvalete sıkışan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardıGUİZHOU - Çin'in Guizhou eyaletinde ayağı alaturka tuvalete sıkışan Çinli çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
- Çin
'de ayağı tuvalete sıkışan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı
GUİZHOU - Çin'in Guizhou
eyaletinde ayağı alaturka tuvalete sıkışan Çinli çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Çin'in Guizhou eyaletinde Çinli bir çocuk ayağını alaturka tuvalete sıkıştırdı. İtfaiye
ekiplerinin uğraşları sonucu 7 yaşındaki çocuk olaydan yara almadan kurtuldu. İtfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu matkap ve çekiç yardımıyla taşın kırılarak kurtarıldığı 7 yaşındaki çocuk, 10 dakika içerisinde özgürlüğüne kavuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:46 Kaynak: İHA
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