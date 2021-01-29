Çin'de "ayrılıkçılık" suçlamasıyla 5 yıl hapis yatan Tibetli aktivist serbest bırakıldı - Son Dakika

Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde "ayrılıkçılığı kışkırttığı" gerekçesiyle hapse atılan aktivist, 5 yılın ardından serbest bırakıldı.

South China Morning Post gazetesinin haberine göre, Tibetli aktivist Taşı Vangçuk, 2015'in son aylarında New York Times'ın çektiği bir videoda, "Tibet dilinin öğrenimi savunan" ifadelerinin olduğu bir belgesel videosu yayınlandı.

Belgeselin ardından 2016'da gözaltına alınan Taşı Vangçuk, 2 yıl gözaltında tutulduktan sonra 2018'de mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme, Taşı'nın videodaki ifadeleriyle "ayrılıkçılığı tahrik ettiğine" hükmederek, aktiviste 5 yıl hapis cezası verdi.

2 yıl gözaltında ve 3 yıl tutuklu kaldığı cezaevinde bulunduğu süre boyunca mahkemenin verdiği 5 yıl hapis cezasını dolduran Taşı, serbest bırakıldı.

Aktivistin avukatından açıklama

Taşı'nın avukatı Liang Şiaocün, Twitter'dan, aktivistin serbest bırakılınca Çinghay eyaletinde oturan kız kardeşinin evine gittiğini ve kendisine Çinli yetkililerin eşlik ettiğini açıkladı.

Liang, Taşı'nın tamamen özgür olup olmadığından emin olamadıklarını kaydederek, serbest kalmasının ardından kendisine ulaşamadığını öne sürdü.

Avukat Liang, açıklamasında, aktivistin ailesinin Taşı'nın yasal kısıtlamalara maruz kalmasından korktuğunu da aktardı.

Taşı 5 yıl hapis yatmasına neden olan videoda, "okullarda Tibet diline çok az yer verildiğini ve bu sebeple Tibet dilini kullanma kabiliyetini yavaş yavaş kaybettiğini, Çin hükümetinin kendi kültürlerini yok ettiğini" anlatıyor.