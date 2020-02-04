Çin'de, babası koronavirüs karantinasına alınan engelli çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Çin'de, babası koronavirüs karantinasına alınan engelli çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika Dünya

Çin'de, babası koronavirüs karantinasına alınan engelli çocuk hayatını kaybetti

1 saat önce

Çin'de bir kas iskelet sistemi hastalığı olan serebral palsi (beyin felci) geçirdiği için engeli bulunan 16 yaşındaki bir genç, tek bakıcısı konumundaki babasının, koronavirüs yüzünden karantinaya alınmasının ardından hayatını kaybetti.

Çin'de, babası koronavirüs karantinasına alınan engelli çocuk hayatını kaybetti, System.String[]

Çin'de bir kas iskelet sistemi hastalığı olan serebral palsi (beyin felci) geçirdiği için engeli bulunan 16 yaşındaki bir genç, tek bakıcısı konumundaki babasının, koronavirüs yüzünden karantinaya alınmasının ardından hayatını kaybetti.

Geçen hafta Çarşamba günü ölü bulunan 16 yaşındaki Yan Cheng'in bu arada sadece iki defa beslendiği ortaya kondu.

Yan Cheng'in babası ile birlikte otistik olan 11 yalındaki erkek kardeşi de karantinaya alınmıştı.

16 yaşındaki çocuğun ölüm haberi, sosyal medyada büyük tepki topladı.

Gelişmeler sonrası, ailenin yaşadığı kasabanın yerel yöneticisi ile Çin Komünist Partisi temsilcisi olmak üzere iki yetkilinin görevden alındığı açıklandı.

Yan Cheng'in babası, karantinaya alınmadan önce Çin'in sosyal medya platformu Weibo aracılığı ile yardım çağrısı yapmış, oğlunun yemek ve su olmadan yalnız kaldığını duyurmuştu.

Otistik bireylere ve ailelerine yardım sağlayan bir grubun, Çin'in mesajlaşma platformlarından WeChat'te Yan Cheng'in hikayesini paylaşmasıyla olayın sosyal medyada gündem olduğu ifade ediliyor.





Yan Cheng'in babasının yazdığı blog yazısına göre yetkililer oğlunun hayatını nasıl kaybettiğiyle ilgili bir bilgi vermedi.

Çin'de koronovirüs sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 361'e ulaştı.

17 binden fazla kişide ise virüsün belirlendiği kaydedildi.

2002-2003 yıllarında yaşanan SARS salgınında Çin'de toplam 349 kişi ölmüştü. SARS dünya genelinde ise 800'ün üzerinde kişinin ölümüne neden olmuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 04:15 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Benzin fiyatına gelen 8 kuruşluk zam iptal edildi
Diyarbakır Sağlık Müdürlüğü'nden Koronavirüs açıklaması: Herhangi bir bulguya rastlanmadı 32 yaşındaki Weng, ikinci çocuğuna hamileyken virüse yakalandı! Hastalığının adını öğrenemeden öldü 8 vatandaşımızı şehit eden Esed rejiminden Türkiye'ye küstah suçlama

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 05:29:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çin'de, babası koronavirüs karantinasına alınan engelli çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]