Son Dakika Haberleri: Çin'de Bahar Bayramı Dönüşü Zincirleme Kaza: 2 Ölü, 50 Yaralı

Çin'de Bahar Bayramı Dönüşü Zincirleme Kaza: 2 Ölü, 50 Yaralı

2 dakika önce

Çin'de yaklaşık bir hafta süren Bahar Bayramı sonrası başlayan dönüş trafiğinde 100'den fazla aracın karıştığı iki farklı zincirleme kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, en az 50 kişi yaralandı.

Çin'de Bahar Bayramı Dönüşü Zincirleme Kaza: 2 Ölü, 50 Yaralı, System.String[]
Çin'de yaklaşık bir hafta süren Bahar Bayramı sonrası başlayan dönüş trafiğinde 100'den fazla aracın karıştığı iki farklı zincirleme kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, en az 50 kişi yaralandı.

Çin Merkezi Televizyonunun (CCTV) haberine göre, Guicou eyaletinin Tongren ilçesinde, kar yağışı ve buzlanmanın yoğun olduğu iki otoyolda meydana gelen iki kazaya 100'den fazla araç karıştı.

Kazalarda 2 kişi yaşamını yitirirken, 50'den fazla kişi yaralandı.

Yerel yetkililer olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu geçen ay, Bahar Bayramı'nda 3 milyara yakın seyahat yapılacağını açıklamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 12:23 Kaynak: AA

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