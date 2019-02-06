Son Dakika Haberleri: Çin'de Bahar Bayramı Sürecinde İlk 15 Gününde Tren Yolcusu Sayısı %8,6 Arttı

Çin'de Bahar Bayramı Sürecinde İlk 15 Gününde Tren Yolcusu Sayısı %8,6 Arttı

1 saat önce

Bahar Festivali ekseninde oluşan yıllık seyahat telaşı döneminin ilk 15 gününde Çin'de tren yolculuğu sayısı bir yıl öncesine oranla %8,6 oranında artarak 143 milyona ulaştı.

Çin'de Bahar Bayramı Sürecinde İlk 15 Gününde Tren Yolcusu Sayısı %8,6 Arttı, System.String[]

Çin Demiryolları Şirketi'nin verilerine göre, 6 Ocak günü 10,49 milyon yolcu trenle seyahat etmişti, bu rakamlar günlük yolcu taşıma sayısında bir rekor anlamına geliyor.

Yüz milyonlarca Çin yurttaşı yeni Ay Yılı'nı aileleriyle birlikte kutlamak için çalıştıkları kentlerden doğup büyüdükleri bölgelere seyahat ediyor.

Her yıl festival döneminde oluşan "Chunyun" denen yıllık seyahat koşuşturması, ülkenin ulaşım sistemini adeta teste tabi tutuyor.

Çin Demiryolları Şirketi'nin açıkladığına göre, bu yıl daha çok tren hizmete sokularak kapasite %5,3 oranında artırıldı.

Bahar Festivali yolculuk telaşı 21 Ocak'ta başlayıp 1 Mart'a kadar sürecek. Bu yıl tren yolculuğu sayısının 413 milyon toplamını aşarak %8,3 kadar artış oluşturması bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:22 Kaynak: Bültenler

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
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