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Çin'de Bahar Festivali çoşkusu tüm ülkeyi sardı
6 saat önce
Çin'in birçok şehir ve kasabasında on binlerce kişi, Bahar Festivali'ni kutlamaka için meydanlara indi.
Çin'in birçok şehir ve kasabasında on binlerce kişi, Bahar Festivali'ni kutlamaka için meydanlara indi. Şüphesiz kutlamaların en çoşkulu adreslerinden biri başkent Pekin'di. View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 08:27
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