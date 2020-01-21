Çin'de Bahar Festivali çoşkusu tüm ülkeyi sardı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Çin'de Bahar Festivali çoşkusu tüm ülkeyi sardı - Son Dakika Dünya

Çin'de Bahar Festivali çoşkusu tüm ülkeyi sardı

6 saat önce

Çin'in birçok şehir ve kasabasında on binlerce kişi, Bahar Festivali'ni kutlamaka için meydanlara indi.

Çin'in birçok şehir ve kasabasında on binlerce kişi, Bahar Festivali'ni kutlamaka için meydanlara indi. Şüphesiz kutlamaların en çoşkulu adreslerinden biri başkent Pekin'di. View on euronews

Çin'de Bahar Festivali çoşkusu tüm ülkeyi sardı

Çin Halk Cumhuriyeti, Pekin, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 08:27 
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